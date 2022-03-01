В Генштабе ВСУ сообщили, что в пригородах Чернигова зафиксировали появление вражеских ДРГ. Они пытались попасть в город. Однако защитники Украины уничтожили врага.

Заметьте В одном из микрорайонов Херсона местные жители заметили российских солдат

На Черниговщине, а также вблизи Бердянска, наши самолеты СУ-24м нанесли по меньшей мере 4 бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами,

– говорится в сообщении.

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