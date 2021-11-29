Чтобы тот не упал на дорогу и не задел другие автомобили, люди, находившиеся в салоне Daewoo Matiz, придерживали его.

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Автомобиль с матрасом на крыше очень повеселил людей в сети. Они уже назвали это проявлением алчности, так как, вероятно, водитель отказался от доставки.

На опубликованной видеозаписи видно, как пассажиры держат руками матрас на крыше автомобиля. Пользователи соцсетей отреагировали на этот инцидент:

"Когда сказали, что доставка 50 гривен".

"Это чтобы падающие в городе фасады не прогнули крышу".

"Дополнительная подушка безопасности".

"Здесь ничего смешного нет. Люди выкручиваются как могут".

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Безопасно ли это

Несмотря на всю курьезность ситуации, такая перевозка груза опасна, как для пешеходов и других автомобилей, так и для самого изделия. Специалисты не рекомендуют транспортировать матрас на крыше автомобиля. Так как перегрузка на изделие будет распределяться неравномерно. Если в салоне вашего личного транспорта мало места, то лучше и безопаснее пользоваться услугами грузовых перевозок.