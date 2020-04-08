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      Сэкономят на культуре и спорте: Минфин назвал основные сокращения расходов госбюджета

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      Марченко рассказал о сокращении расходов госбюджета / Liga.net

      В проекте изменений в госбюджет на 2020 год сокращены расходы на спортивные и культурные мероприятия. В частности, деньги сэкономят на фестивалях, форумах, а также командировках и статистических наблюдениях

      Также частично сократят заработную плату в госсекторе и капитальные расходы, которые не являются первоочередными. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на брифинге в Киеве.

      К теме Бюджет чрезвычайной ситуации: какие изменения предложит Шмыгаль Раде со второй попытки

      Сейчас проект изменений в государственный бюджет на 2020 год дорабатывают в профильном комитете Верховной Рады. Проект госбюджета предусматривает дефицит на уровне 298 миллиардов гривен, или на 7,5% ВВП.

      Важно! Кабинет Министров планирует создать Фонд борьбы с коронавирусом в сумме более 65 миллиардов гривен. Это на 30% меньше, чем планировали ранее.

      Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может собраться на внеочередное заседание 9 апреля. Главным вопросом рассмотрения, по всей вероятности, будут изменения в госбюджет.

      бюджет 2020Основные цифры в бюджете Украины на 2020 год на данный момент / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Бюджет 2020 Министерство финансов Украины Сергей Марченко
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