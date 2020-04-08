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      Зекономлять на культурі та спорті: Мінфін назвав основні скорочення витрат держбюджету

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      Марченко розповів про скорочення витрат держбюджету / Liga.net

      У проєкті змін до держбюджету на 2020 рік скорочені витрати на спортивні та культурні заходи. Зокрема, гроші зекономлять на фестивалях, форумах, а також відрядженнях та статистичних спостереженнях

      Також частково скоротять заробітну плату в держсекторі і капітальні видатки, які не є першочерговими. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу у Києві.

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      Наразі проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік доопрацьовують у профільному комітеті Верховної Ради. Проєкт держбюджету передбачає дефіцит на рівні 298 мільярдів гривень, або на 7,5% ВВП. 

      Важливо! Кабінет Міністрів планує створити Фонд боротьби з коронавірусом у сумі понад 65 мільярдів гривень. Це на 30% менше, ніж планували раніше. 

      Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може зібратися на позачергове засідання 9 квітня. Головним питанням розгляду, цілком ймовірно, будуть зміни до держбюджету.

      бюджет 2020
      Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Верховна Рада Новини України Бюджет 2020 Міністерство фінансів України Сергій Марченко
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