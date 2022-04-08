Дипломат с горечью отметил, что среди этих беженцев могли быть 50 убитых украинцев в Краматорске. Однако русские не позволили им эвакуироваться, а жестоко убили.

До темы Это было время максимального скопления людей, – мэр Краматорска об ударе по вокзалу

Обидно знать, что сюда могли прибыть и 50 эвакуированных, убитых российским ударом по Краматорску,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что большинство украинцев в польском центре для беженцев, приехавших за последние несколько дней, являются жителями Донбасса.

Это может вас заинтересовать – россияне выпустили по Краматорску очень дорогую ракету: видео