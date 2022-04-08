Дипломат з гіркотою зазначив, що серед цих біженців могли бути 50 вбитих українців у Краматорську. Однак росіяни не дозволи їм евакуюватися, а жорстоко вбили.

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Прикро знати, що сюди могли прибути і 50 евакуйованих, убитих російським ударом по Краматорську,

– наголосив Кулеба.

Він зазначив, що більшість українців у польському центрі для біженців, які приїхали за останні кілька днів, є мешканцями Донбасу.

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