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Сюмар объяснила, как у ее матери появился дом под Киевом

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Виктория Сюмар
Виктория Сюмар / Фото из открытых источников

Мать народного депутата Виктории Сюмар продала свою квартиру в Погребищах, чтобы купить участок "поближе к внукам".

Об этом в Facebook написала народный депутат Виктория Сюмар.

Она пояснила, что участок обошлась ее матери в 330 тысяч гривен. Также нардеп опубликовала выписки по заработной плате матери за последние годы до 2015 года. Сюмар добавила, что также ее мать получала пенсию как государственный служащий.

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Внизу подаю фото этих выписок, где, по курсу гривни к доллару, всего за несколько лет ее собственные доходы составили более 35 тысяч долларов. Также мама продала квартиру в Погребищах раньше. Поэтому смогла купить себе участок, чтобы быть поближе быть к своим детям и внукам, 
– убеждает Сюмар.

Она отметила, что для строительства дома по каркасной технологии мама наняла прораба с Погребища, где строители стоят значительно дешевле.

"Если на картинке постят чужое имение, то дом моей матери – это три комнаты (для мамы, меня и сестры) и общая зал. Второго этажа фактически не (только стеллажи для книг), поскольку ей уже трудно подниматься по лестнице", – отметила Сюмар .

Она также добавила план дома и технический паспорт, согласно которым площадь дома составляет чуть более 200 кв м.

Я в прошлом году получила компенсацию от бывшего мужа (около миллиона гривен) и в настоящее время помогала матери со строительством. Все это будет указано в моей следующей декларации за этот год, потому что дом только сейчас сдается в эксплуатацию, 
– добавила нардеп.


 

Теги: Новости Украины Верховная Рада Народный фронт Новости политики
Источник: 24 Канал
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