Сюмар пояснила, як у її матері з’явився будинок під Києвом

Матір народного депутата Вікторії Сюмар продала свою квартиру у Погребищах, щоб купити ділянку "поближче до внуків".

Про це у Facebook написала народний депутат Вікторія Сюмар.

Вона пояснила, що ділянка обійшлася її матері у 330 тисяч гривень. Також нардеп опублікувала виписки щодо заробітних плат матері за останні роки до 2015 року. Сюмар додала, що також її мати отримувала пенсію як державний службовець.

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Внизу подаю фото цих виписок, де, щодо курсу гривні до долара, лише за кілька років її власні прибутки склали понад 35 тисяч доларів. Також мама продала квартиру в Погребищах перед тим. Тому змогла купити собі ділянку, аби бути поближче бути до своїх дітей та онуків,

– переконує Сюмар.

Вона відзначила, що для будівництва будинку за каркасною технологією мама найняла прораба з Погребища, де будівельники звідти коштують значно дешевше.

"Якщо на картинці постять чужий маєток, то будинок моєї матері – це три кімнати (для мами, мене і сестри) і загальна зала. Другого поверху фактично нема (лише стелажі для книг), оскільки їй вже важко підійматися сходами", – відзначила Сюмар.

Вона також додала план будинку і технічний паспорт. Згідно з якими площа будинку становить трохи більше 200 кв м.

Я минулого року отримала компенсацію від колишнього чоловіка (близько мільйона гривень) і нині допомагала матері з будівництвом. Все це буде вказано в моїй наступній декларації за цей рік, бо будинок лише зараз здається в експлуатацію,

– додала нардеп.



