В Киевский ЗАГС пара приехала, чтобы зарегистрировать рождение дочери Арианы, которой исполнилось два месяца. С собой молодые родители позвали крестную маму первенца с мужем. Втайне от любимой Максим Михайлюк договорился о росписи.

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Ехала я регистрировать ребенка, а в результате вышла замуж. Максим решил сюрпризом сделать все. Сюрприз удался,

– поделилась Даша Хлыстун.

Модель могла догадаться, что в тот день они официально станут мужем и женой, однако после родов "потеряла бдительность" и ничего не подозревала. Так, герой 10 сезона шоу "Холостяк" самостоятельно приобрел обручальные кольца от ювелирного дома Tiffany & Co. Кроме того, он подготовил для Даши Хлыстун огромный букет нежных цветов.

С заключением брака пару поздравили звездные друзья – Даша Квиткова, участница шоу "Супермодель по-украински" Арина Любителева, жена Николая Тищенко Алла Барановская и известная дизайнер Эльвира Гасанова, с которой ранее сотрудничала Хлыстун.

Фото со свадьбы Макса Михайлюка и Даши Хлыстун

Макс Михайлюк женится на Даше Хлыстун / Фото из инстаграма модели

Макс Михайлюк женится на Даше Хлыстун / Фото из инстаграма модели

Молодожены с друзьями и дочкой / Фото из инстаграма жены "Холостяка"