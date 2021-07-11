До київського РАЦСу пара приїхала, аби зареєструвати народження доньки Аріани, якій виповнилося два місяці. З собою молоді батьки покликали хрещену маму первістка з чоловіком. Потай від коханої Максим Михайлюк домовився про розпис.

До теми Максим Михайлюк з "Холостяка" одружився з Дашею Хлистун: відео

Їхала я реєструвати дитину, а в результаті – вийшла заміж. Максим вирішив сюрпризом зробити все. Сюрприз вдався,

– поділилась Даша Хлистун.

Модель могла здогадатися, що того дня вони офіційно стануть чоловіком і дружиною, однак після пологів "втратила пильність" і нічого не підозрювала. Так, герой 10 сезону шоу "Холостяк" самостійно придбав обручки від ювелірного дому Tiffany & Co. Крім того, він підготував для Даші Хлистун величезний букет ніжних квітів.

З укладанням шлюбу пару привітали зіркові друзі – Даша Квіткова, учасниця шоу "Супермодель по-українськи" Аріна Любітєлєва, дружина Миколи Тищенка Алла Барановська та відома дизайнерка Ельвіра Гасанова, з якою раніше співпрацювала Хлистун.

Фото з весілля Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Макс Михайлюк одружується з Дашею Хлистун / Фото з інстаграму моделі

Макс Михайлюк одружується з Дашею Хлистун / Фото з інстаграму моделі

Молодята з друзями і донькою / Фото з інстаграму дружини "Холостяка"