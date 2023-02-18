Одним из изобретателей фотографии по праву считают Нисефора Ньепса. Благодаря сложным экспериментам с химическими веществами ему удалось в 1822 создать первое фотографическое изображение. Поскольку эта фотография не сохранилась, первой в истории фотографией считают его работу "Вид из окна", датированная 1826 годом.

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Именно опыты Ньепса дали основу для дальнейшего развития фотографии, и уже потом, в 1839 году, Луи Жак Дагерр создал дагеротипию, а практически в то же время Уильям Генри Фокс Телбот изобрел способ получения негативного изображение на бумаге, пропитанной светочувствительным раствором.

Сначала не было профессиональных фотографов, не было и фотографов-любителей, фотография не имела четкого социального применения, а только шла нога в ногу вместе с индустриальным и технологическим развитием, однако интерес к явлению фотографии рос. Со своей стороны, фотография приобретала новые очертания, более распространенное применение. В результате этого остро встал вопрос теории фотографии, исследования этого феномена и дальнейшего развития фотографической мысли.

Когда речь идет о теории фотографии, на ум приходят немало имен, однако, на их фоне ярко выделяется именно Сьюзен Зонтаг. Ее вклад в формирование теории фотографии трудно переоценить. Современные искусствоведы относят труд Сьюзен Зонтаг "О фотографии" к одной из ведущих для понимания феномена фотографии, сопоставляя ее с работами Ролана Барта и Вальтера Беньямина.

Сьюзен Зонтаг известна благодаря своим литературным произведениям, она была писательницей и критиком, философом, сценаристкой и режиссером. Именно благодаря разнообразному опыту и таланту в 1977 году ей удалось написать одну из ведущих работ о теории фотографии, даже больше, эта работа актуальна до сих пор.

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В работе "О фотографии" Сьюзен Зонтаг рассуждает об эстетической и моральной проблематике, которая стала особенно актуальна в связи с чрезмерным распространением фотографических изображений. Эта книга важна в первую очередь тем, что в ней Зонтаг формирует и обосновывает утверждения, которые интуитивно понимает каждый фотограф, однако, не может их сформировать.

"Фотография стала одним из главных посредников в восприятии действительности", – утверждает она. Трудно не согласиться с автором сегодня, когда мы встречаем большое количество фотографических изображений в соцсетях, вебсайтах или газетах, мы все меньше задумываемся о том, что на них изображено. Мы только принимаем этот фотографический факт.

Вместе с тем, насколько быстро фотографирование приобретало популярность, Зонтаг критиковала всеобъемлющую распространенность фотографических изображений: "Желание подтвердить реальность и расширить свой опыт с помощью фотографии – это эстетическое потребительство, которым сегодня заражены все", – утверждает она.

В то же время важно то, как автор излагает свое видение влияния фотографии не только на события в мире, но и на такие вещи, как бюрократические документы и тому подобное.

В ее работе можно встретить как критику фотографии, так и похвалу. Именно благодаря этому подходу труд Сьюзен Зонтаг важен для теории фотографии, поскольку она не только однобоко критикует медиум фотографии, но и показывает положительные моменты этого явления. Автор исследует эстетически-нравственную проблематику работ таких известных фотографов как Дианы Арбус или Уокера Эванса. А также размышляет над особенностями и содержанием работ фотографов, снимавшихся в Соединенных Штатах в XX веке.

Понимание фотографий отличается от просмотра. Чтобы понять фотографию, нужно время и желание отказаться от быстротечных суждений, применяемых к фотографическим изображениям в потоке живой жизни. Необходимы размышления, исследования и переосмысления начальных впечатлений. Это занимает гораздо больше времени, чем кратковременный обзор.

"Сегодня все существует ради того, чтобы закончиться фотографией", – утверждает Зонтаг. Фотографирование стало своеобразным ритуалом: люди воспринимают действительность сквозь фотографическую призму опубликования изображения в соцсетях, а не по-настоящему ценят красоту моментов из-за того, что они чувствуют.

Подытоживая, феноменальная работа Сьюзен Зонтаг "О фотографии" важна для исследования явления фотографии. Несмотря на то, что Сьюзен Зонтаг не была фотографией, ей удалось очень точно и исчерпывающе сформировать основы фотографической мысли, которые стали надежной основой для дальнейшего развития теории фотографии.