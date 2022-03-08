Хотя их сказки скорее напоминают сюжет дешевого российского кино. Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Внимание Рашисты обстреляли харьковский музей, где хранится картина Репина "Казаки пишут письмо..."

Так, россияне описали "героический поступок" сержанта Шатохина под Харьковом. Он якобы подметил прицеливание "националиста" из ручного противотанкового гранатомета в своего командира, и "не задумываясь о собственной жизни, закрыл его своим телом".

Как следствие, по словам роспропаганды, он получил всего-навсего тяжелое ранение. Однако это выглядит очень неправдоподобно.

Любой военный, знающий, что такое выстрел из РПГ, подтвердит, что после такого попадания эти "герои" не остались бы в живых,

– отметили в СНБО.

Подобными вымышленными "подвигами" кремлевские власти пытаются поддержать своих военных, которые сейчас погибают на войне в Украине.

Так они хотят героизировать их необдуманные поступки. Тем не менее, такая фейковая "героизация" вызывает только обратный эффект, тем самым окончательно деморализуя российских солдат.

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