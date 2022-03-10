Об этом сообщил Скадовский городской глава Александр Яковлев.
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По его словам, городской совет после разгрома оккупантов полноценно работать не может, а люди боятся выходить на работу.
Ранее в Херсоне оккупанты 9 марта захватили изолятор временного содержания. Вероятно, его будут использовать для содержания неправомерно задержанных украинских граждан.
Известно, что в Херсонской области оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Они уже незаконно арестовали более 400 украинцев.
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