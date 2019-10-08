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      Скалецкая обещает продолжить медицинскую реформу

      7 Читати новину українською
      Зоряна Скалецкая
      Зоряна Скалецкая / 24 Канал

      Министерка здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что реформирование и трансформацие системы здравоохранения продолжиться и в дальнейшем, поскольку другого варианта развития системы нет.

      Об этом Скалецкая рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

      Важно: Минздрав обнародовал план развития системы eHealth

      Если кто-то сомневался в продолжение реформы, то стоит понять, что мы не имеем другого пути. Это поняли все, кто был причастен к процессу реформирования, длительной разработки вариантов оптимизации действующих ресурсов системы. Сколько идей по реформе было обдуманно за 20 последних лет, но другого варианта действительно не нашли,
      – отметила Скалецкая.

      Кроме того Министерка добавила, что большинство регионов и людей, которых выбирают в местные советы, часто не до конца осознают свою роль владельца коммунального учреждения здравоохранения. Они считают, что хозяйственная деятельность больницы – это вопрос ответственности МЗ, однако "именно они должны отвечать за эти медицинские учреждения".

      Скалецкая подчеркнула необходимость трансформации медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины.

      Она рассказала, что встречалась с представителями академии и попросила их представить свое видение и планы реформ и изменений для того, чтобы как можно эффективнее использовать их финансирования.

      blog_ava
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      7 октября
      1120
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
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