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      Скалецька обіцяє продовжити медичну реформу

      25 Читать новость на русском
      Зоряна Скалецька
      Зоряна Скалецька / 24 Канал

      Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла, що реформування й трансформація системи охорони здоров’я тривати і надалі, оскільки іншого варіанту розвитку системи немає.

      Про це Скалецька розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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      Якщо хтось мав сумніви щодо продовження реформи, то варто зрозуміти, що ми не маємо іншого шляху. Це зрозуміли всі, хто був причетний до процесу реформування, тривалої розробки варіантів оптимізації чинних ресурсів системи. Скільки ідей щодо реформи було обдумано за 20 останніх років, але іншого варіанту справді не знайшли,
      – наголосила Скалецька.

      Крім того міністерка додала, що більшість регіонів та людей, яких обирають до місцевих рад, часто не до кінця усвідомлюють свою роль власника комунального закладу охорони здоров’я. Вони вважають що господарська діяльність лікарні – це питання відповідальності МОЗ, однак "саме вони повинні відповідати за ці медичні заклади".

      Скалецька наголосила на необхідності трансформації медустанов системи Національної академії медичних наук України.

      Вона розповіла, що зустрічалася з представниками академії та попросила їх презентувати своє бачення та плани реформ і змін для того, щоб якомога ефективніше використати їхнє фінансування.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Зоряна Скалецька Міністерство охорони здоров’я
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