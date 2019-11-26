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      Скалецкая прокомментировала отставку Петренко: Нам надо двигаться собственным направлением

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      Звездная Скалецкая – руководительница МОЗ / Пресс-служба КМУ

      Председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко объявил о своей отставке. Руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая поблагодарила его за работу и отметила, что при новом руководителе НСЗУ (которого выберут по конкурсу) "идеологических перемен" курса ведомства не будет.

      В эфире программы "Свобода слова" Скалецкая поблагодарила Петренко за запуск и организацию работы НСЗУ: ​​"Много было сделано, поэтому я очень благодарна за то, что он (Петренко – 24 канал) сделал".

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      "Но нам нужно двигаться собственным направлением – принятия своевременных решений", – подчеркнула Министерка.

      И объяснила: "Необходимо Программу медицинских гарантий утвердить, разработать много документов, чтобы запустить работу с больницами, чтобы больницы могли подписать контракты своевременно, чтобы граждане могли получать медицинскую помощь".

      Нам необходимо обеспечить за 72 миллиарда гривен (именно столько предусматривает бюджет – 24 канал) на следующий год доступ в учреждениях здравоохранения для получения помощи,
      – сказала глава Минздрава.

      "Я надеюсь, что та команда (говорится о НСЗУ – 24 канал), которая остается, те работники, которые готовили программу медицинских гарантий, будут продолжать работу. Убеждена, что НСЗУ сделает все необходимое и мы запустим через 4 месяца программу медицинских гарантий", – подытожила Зоряна Скалецкая.

      Министерка сообщила, что в НСЗУ будет пока исполняющий обязанности председателя, а затем на должность руководителя объявят конкурс. Однако каких-то "идеологических перемен" по Программе медицинских гарантий и в работе НСЗУ не будет.

      В понедельник, 25 ноября, председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко объявил о своей отставке.

      Причиной такого шага Петренко назвал то, что он и команда, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения, имеют разные фундаментальные ценности.

      Чем занимается НСЗУ? Национальная служба здоровья Украины – центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий.

      НСЗУ, по сути, страховщик. То есть, этот орган покупает деньгами из государственного бюджета в учреждений здравоохранения (поликлиник, больниц и так далее) услуги по медицинскому обслуживанию людей. Чтобы сами люди этого не делали, то есть чтобы получали бесплатную медицинскую помощь.

      Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      25 ноября
      186
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Зоряна Скалецкая Национальная служба здоровья Украины Министерство здравоохранения Украины
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