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      Скалецька прокоментувала відставку Петренка: Нам треба рухатися власним напрямом

      1 Читать новость на русском
      Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ / Пресслужба КМУ

      Голова Національної служби здоров'я Олег Петренко оголосив про свою відставку. Керівниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька подякувала йому за роботу і наголосила, що за нового керівника НСЗУ (якого оберуть за конкурсом) "ідеологічних змін" курс відомства не зазнає.

      В ефірі програми "Свобода слова" Скалецька подякувала Петренку за запуск та організацію роботи НСЗУ: "Багато було зроблено, тому я дуже вдячна за те, що він (Петренко – 24 канал) зробив".

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      "Та нам потрібно рухатися власним напрямом – прийняття своєчасних рішень", – наголосила міністерка.

      І пояснила: "Необхідно Програму медичних гарантій затвердити, розробити багато документів, щоб запустити роботу з лікарнями, щоб лікарні могли підписати контракти своєчасно, щоб громадяни могли отримувати медичну допомогу".

      Нам необхідно забезпечити за 72 мільярди гривень (саме стільки передбачає бюджет – 24 канал) на наступний рік доступ в закладах охорони здоров'я для отримання допомоги,
      – сказала голова МОЗ.

      "Я сподіваюся, що та команда (мовиться про НСЗУ – 24 канал), яка залишається, ті працівники, які готували програму медичних гарантій, будуть продовжувати роботу. Переконана, що НСЗУ зробить все необхідне і ми запустимо через 4 місяці програму медичних гарантій", – підсумувала Зоряна Скалецька.

      Міністерка повідомила, що в НСЗУ буде наразі виконувач обов'язків голови, а згодом на посаду керівника оголосять конкурс. Однак якихось "ідеологічних змін" щодо Програми медичних гарантій та у роботі НСЗУ не буде.

      У понеділок, 25 листопада, голова Національної служби здоров'я Олег Петренко оголосив про свою відставку.

      Причиною такого кроку Петренко назвав те, що він і команда, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я, мають різні фундаментальні цінності.

      Чим займається НСЗУ?Національна служба здоров'я України – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

      НСЗУ, по суті, страховик. Тобто, цей орган купує грошима з державного бюджету у закладів охорони здоров'я (поліклінік, лікарень тощо) послуги з медичного обслуговування людей. Щоб самі люди цього не робили, тобто щоб отримували безкоштовну медичну допомогу.

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      25 листопада
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Національна служба здоров'я України Зоряна Скалецька Кабінет Міністрів України
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