В Киеве произошел конфликт между двумя мужчинами на почве нарушения правил дорожного движения. Как следствие, один распылил перцовый баллончик на другого. Инцидент активно обсуждают в соцсетях, ведь выяснилось, что один из мужчин – известный блоггер, а другой – работник полиции.

Блогер из Киева Андрей Трушковский (в инстаграме его читают более 200 тысяч человек, а на ютуб-канале блоггер имеет более 300 тысяч подписчиков) 4 июля сообщил, что на него напал работник полиции. Детали рассказали в " Сегодня ".

Смотрите также Массовая драка в Киеве: появилось видео стрельбы

Конфликт блогера и полицейского: версия Трушковского

Примерно в 14 часов Трушковский и его жена ехали в авто по улице Большая Васильковская. На перекрестке с Жилянской заметили Infiniti, который нарушил правила дорожного движения. Infiniti остановила полиция, и блоггер обрадовался, что нарушителя накажут.

По этому поводу он записал сториз, выкрикивая: "520 гривен, да, насилуйте его".

Очевидно, этот возглас услышал и водитель Infiniti. Через несколько минут он догнал авто блогера (полиция нарушителя якобы отпустила после проверки документов), достал перечный баллончик с маркером и распылил его на Трушковского.

Далее уже блоггер бросился догонять Infiniti обидчика. Это сделать удалось, но мужчина заявил, что является работником милиции и начал угрожать пистолетом.

На вызов блогера приехал патруль полиции. В присутствии патрульных человек вел себя как жертва: он обвинил Трушковского в угрозах. Блогер отметил, что намерен добиваться справедливого наказания для напавшего, имеет все доказательства своей правоты и уже передал их в правоохранительные органы.

Читайте также В офис партии Медведчука в Полтаве бросили гранату: ранена девушка – видео