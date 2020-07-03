В помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 3 июля бросили гранату. Жертв удалось избежать.

Первым об инциденте сообщил народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива на своей фейсбук-странице. В полиции 24 каналу сообщили, что на месте происшествия работают правоохранители и устанавливают обстоятельства взрыва.

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Что известно о взрыве гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве

В эфире одного из телеканалов, контролируемых Виктором Медведчуком, Кива сообщил, что жертв удалось избежать. По его мнению – это дело рук националистов, но кого именно не уточнил.

Неизвестный в маске подбежал к зданию, где на первом этаже расположен офис, и через открытое окно бросил гранату. Секретарша офиса чудом осталась жива, потому что вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла,

– утверждает Кива.

Смотрите видео из задымленного помещения офиса ОПЗЖ в Полтаве:

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