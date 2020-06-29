В Краматорске неизвестные в масках 29 июня разбили входную дверь региональной приемной ОПЗЖ. Также с помощью баллонов с краской офис разрисовали надписями.

Информацию о разгроме в офисе сообщила руководитель приемной Светлана Фомина, сообщает пресс-центр ОПЗЖ.

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Что известно о нападении на офис ОПЗЖ в Краматорске

На фото видно, что среди надписей есть фразы: "Смерть врагам" и "Смерть российским оккупантам". Табличку приемной облили красной краской.

Офис ОПЗЖ в Краматорске / Фото пресс-центр ОПЗЖ

Все сделано под покровом ночи. Написали свои лозунги и ушли с места преступления,

– отметила Фомина.

Отметим, что приемная, на открытии которой присутствовала депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская, только недавно начала свою работу – 24 июня 2020 года.

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