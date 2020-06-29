Офис партии Медведчука в Краматорске облили краской и расписали лозунгами "Смерть врагам" – фото
В Краматорске неизвестные в масках 29 июня разбили входную дверь региональной приемной ОПЗЖ. Также с помощью баллонов с краской офис разрисовали надписями.
Информацию о разгроме в офисе сообщила руководитель приемной Светлана Фомина, сообщает пресс-центр ОПЗЖ.
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Что известно о нападении на офис ОПЗЖ в Краматорске
На фото видно, что среди надписей есть фразы: "Смерть врагам" и "Смерть российским оккупантам". Табличку приемной облили красной краской.
Офис ОПЗЖ в Краматорске / Фото пресс-центр ОПЗЖ
Все сделано под покровом ночи. Написали свои лозунги и ушли с места преступления,
– отметила Фомина.
Отметим, что приемная, на открытии которой присутствовала депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская, только недавно начала свою работу – 24 июня 2020 года.
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