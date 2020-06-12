ОПЗЖ от имени украинцев поздравила оккупантов с днем России
"Оппозиционная платформа – За жизнь" отличилась очередной провокацией. На этот раз партия Медведчука решила поздравить граждан страны-агрессора с днем России.
Соответствующее заявление появилось на сайте политсилы. При этом ОПЗЖ поздравляет оккупантов с праздником от имени "всех украинцев, выступающих за возобновление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией".
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Что бы не говорил президент Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, которая сплотила наши народы на века,
– в традиционном для российской пропаганды ключе говорится в поздравлении.
В ОПЗЖ считают, что украинцы "устали от русофобской истерии и политики ненависти" и прекрасно понимают, что "Украина, как никогда, нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и возобновлении стратегического экономического партнерства с РФ".
В партии Медведчука также добавляют, что сделали первый шаг для начала диалога между Украиной и Россией. В Раде ОПЗЖ создала межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция".
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Напоследок представители ОПЗЖ указывают, что диалог и компромиссы с Россией являются "единственным путем к миру и становлению добрососедских отношений".
Свое поздравление в ОПЗЖ дополнили картинкой с Кремлем и российским триколором / Скриншот
Какими еще провокациями отличились в ОПЗЖ в последнее время:
- Кум российского президента олигарх Виктор Медведчук в 2019 году несколько раз летал к Путину и без соответствующих полномочий на то говорил о ситуации в Украине.
- Вадим Рабинович призвал нардепов сформировать делегацию и полететь на парад к 9 мая в Москву.
- Скандальный Кива предлагал переименовать проспект Степана Бандеры в проспект Джорджа Флойда.
- А Медведчук и Бойко, несмотря на карантин, устроили акцию запрещенного в Украине "Бессмертного полка".