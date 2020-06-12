"Оппозиционная платформа – За жизнь" отличилась очередной провокацией. На этот раз партия Медведчука решила поздравить граждан страны-агрессора с днем России.

Соответствующее заявление появилось на сайте политсилы. При этом ОПЗЖ поздравляет оккупантов с праздником от имени "всех украинцев, выступающих за возобновление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией".

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Что бы не говорил президент Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, которая сплотила наши народы на века,

– в традиционном для российской пропаганды ключе говорится в поздравлении.

В ОПЗЖ считают, что украинцы "устали от русофобской истерии и политики ненависти" и прекрасно понимают, что "Украина, как никогда, нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и возобновлении стратегического экономического партнерства с РФ".

В партии Медведчука также добавляют, что сделали первый шаг для начала диалога между Украиной и Россией. В Раде ОПЗЖ создала межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция".

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Напоследок представители ОПЗЖ указывают, что диалог и компромиссы с Россией являются "единственным путем к миру и становлению добрососедских отношений".



Свое поздравление в ОПЗЖ дополнили картинкой с Кремлем и российским триколором / Скриншот

Какими еще провокациями отличились в ОПЗЖ в последнее время: