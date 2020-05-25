Офис генпрокурора должен открыть дело за госизмену против Медведчука и ОПЗЖ

Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора начать дело против Виктора Медведчука и депутатов от ОПЗЖ. Их обвиняют в государственной измене из-за поездок в Москву и личных встреч с Путиным и депутатами Госдумы РФ.

Слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину". Про це повідомила нардепка від партії "Голос" Соломії Бобровської у фейсбуці.

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Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Держдуми? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. І, звісно, ефективного розслідування,

– написала Бобровська.

Головне про поїздки Медведчука до Москви

11 березня 2020 року Віктор Медведчук поговорив у Москві про "парламентський вимір "нормандського формату" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Торік Медведчук також кілька разів літав до Росії на зустріч зі своїм кумом Путіним та іншими російськими чиновниками. Медведчука в поїздках часто супроводжували Вадим Рабінович та Юрій Бойко.

Зустрічі в РФ постійно транслювали близькі до Медведчука телеканали "112 Україна" та NewsOne

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