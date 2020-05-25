Офис генпрокурора должен открыть дело за госизмену против Медведчука и ОПЗЖ
Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора начать дело против Виктора Медведчука и депутатов от ОПЗЖ. Их обвиняют в государственной измене из-за поездок в Москву и личных встреч с Путиным и депутатами Госдумы РФ.
Слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину". Про це повідомила нардепка від партії "Голос" Соломії Бобровської у фейсбуці.
Важливо Три пальта Медведчука і 97 компаній Марченко: кум Путіна оприлюднив свої космічні статки
Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Держдуми? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. І, звісно, ефективного розслідування,
– написала Бобровська.
Головне про поїздки Медведчука до Москви
- 11 березня 2020 року Віктор Медведчук поговорив у Москві про "парламентський вимір "нормандського формату" з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Торік Медведчук також кілька разів літав до Росії на зустріч зі своїм кумом Путіним та іншими російськими чиновниками. Медведчука в поїздках часто супроводжували Вадим Рабінович та Юрій Бойко.
- Зустрічі в РФ постійно транслювали близькі до Медведчука телеканали "112 Україна" та NewsOne
Варто прочитати Медведчук і Бойко попри карантин влаштували акцію "Безсмертного полку": фото
Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться у відео
Читайте также
-
Тайная встреча Гончарука перед отставкой: экс-премьер опроверг слова своего коллегисегодня , 15:03
-
Депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины" сдали тесты на коронавирус: результатысегодня , 13:54
-
Запуск метро в Украине: как работает подземка в Харькове и Днепре – фото, видеосегодня , 15:08