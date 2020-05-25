Офіс генпрокурора має відкрити справу через держзраду проти Медведчука та ОПЗЖ
Печерський районний суд зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати справу проти Віктора Медведчука та депутатів від ОПЗЖ. Їх звинувачують у державній зраді через поїздки до Москви та особисті зустрічі з Путіним і депутатами Держдуми РФ.
Слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину". Про це повідомила нардепка від партії "Голос" Соломія Бобровська у фейсбуці.
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Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Держдуми? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. І, звісно, ефективного розслідування,
– написала Бобровська.
Головне про поїздки Медведчука до Москви
- 11 березня 2020 року Віктор Медведчук поговорив у Москві про "парламентський вимір "нормандського формату" з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Торік Медведчук також кілька разів літав до Росії на зустріч зі своїм кумом Путіним та іншими російськими чиновниками. Медведчука в поїздках часто супроводжували Вадим Рабінович та Юрій Бойко.
- Зустрічі в РФ постійно транслювали близькі до Медведчука телеканали "112 Україна" та NewsOne
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