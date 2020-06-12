ОПЗЖ від імені українців привітала окупантів з днем Росії
"Опозиційна платформа – За життя" відзначилася черговою провокацією. Цього разу партія Медведчука вирішила привітати громадян країни-агресора з днем Росії.
Відповідна заява з’явилася на сайті політсили. При цьому ОПЗЖ вітає окупантів зі святом від імені "усіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин з Російською Федерацією".
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Що б не говорив президент Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а насамперед родинні зв'язки, тісно переплетені людські долі, духовні і культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні і пам'ять про цю Велику Перемогу, що згуртувала наші народи на століття,
– у традиційному для російської пропаганди ключі мовиться у вітанні.
В ОПЗЖ вважають, що українці "втомились від русофобської істерії і політики ненависті" і чудово розуміють, що "Україна, як ніколи, потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу та відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ".
У партії Медведчука також додають, що зробили перший крок для початку діалогу між Україною і Росією. У Раді ОПЗЖ створила міжфракційне об’єднання "Міжпарламентський діалог в ім’я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція".
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Своє вітання в ОПЗЖ доповнили картинкою з Кремлем та російським триколором / Скриншот
Якими ще провокаціями відзначилися в ОПЗЖ останнім часом:
- Кум російського президента олігарх Віктор Медведчук у 2019 році по кілька разів літав до Путіна та без відповідних повноважень на те говорив про ситуацію в Україні.
- Вадим Рабінович закликав нардепів сформувати делегацію та полетіти на парад до 9 травня у Москву.
- Скандальний Кива пропонував перейменувати проспект Степана Бандери в проспект Джорджа Флойда.
- А Медведчук і Бойко попри карантин влаштували акцію забороненого в Україні "Безсмертного полку".