"Опозиційна платформа – За життя" відзначилася черговою провокацією. Цього разу партія Медведчука вирішила привітати громадян країни-агресора з днем Росії.

Відповідна заява з’явилася на сайті політсили. При цьому ОПЗЖ вітає окупантів зі святом від імені "усіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин з Російською Федерацією".

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Що б не говорив президент Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а насамперед родинні зв'язки, тісно переплетені людські долі, духовні і культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні і пам'ять про цю Велику Перемогу, що згуртувала наші народи на століття,

– у традиційному для російської пропаганди ключі мовиться у вітанні.

В ОПЗЖ вважають, що українці "втомились від русофобської істерії і політики ненависті" і чудово розуміють, що "Україна, як ніколи, потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу та відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ".

У партії Медведчука також додають, що зробили перший крок для початку діалогу між Україною і Росією. У Раді ОПЗЖ створила міжфракційне об’єднання "Міжпарламентський діалог в ім’я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція".

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Наостанок представники ОПЗЖ вказують, що діалог і компроміси з Росією є "єдиним шляхом до миру та становлення добросусідських відносин".



Своє вітання в ОПЗЖ доповнили картинкою з Кремлем та російським триколором / Скриншот

Якими ще провокаціями відзначилися в ОПЗЖ останнім часом: