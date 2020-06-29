У Краматорську невідомі в масках 29 червня розбили вхідні двері регіональної приймальні ОПЗЖ Також за допомогою балонів з фарбою офіс розмалювали написами.

Інформацію про розгром в офісі повідомила керівниця приймальні Світлана Фоміна, повідомляє пресцентр ОПЗЖ.

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Що відомо про напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську

На фото видно, що серед написів є фрази: "Смерть ворогам" та "Смерть російським окупантам". Табличку приймальні облили червоною фарбою.



Офіс ОПЗЖ у Краматорську / Фото пресцентр ОПЗЖ

Все зроблено під покровом ночі. Написали свої гасла й пішли з місця злочину,

– зазначила Фоміна.

Відзначимо, що приймальня, на відкритті якої була присутня депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, лише нещодавно розпочала свою роботу – 24 червня 2020 року.

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