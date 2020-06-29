Офіс партії Медведчука в Краматорську облили фарбою і розписали гаслами "Смерть ворогам" – фото
У Краматорську невідомі в масках 29 червня розбили вхідні двері регіональної приймальні ОПЗЖ Також за допомогою балонів з фарбою офіс розмалювали написами.
Інформацію про розгром в офісі повідомила керівниця приймальні Світлана Фоміна, повідомляє пресцентр ОПЗЖ.
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Що відомо про напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську
На фото видно, що серед написів є фрази: "Смерть ворогам" та "Смерть російським окупантам". Табличку приймальні облили червоною фарбою.
Офіс ОПЗЖ у Краматорську / Фото пресцентр ОПЗЖ
Все зроблено під покровом ночі. Написали свої гасла й пішли з місця злочину,
– зазначила Фоміна.
Відзначимо, що приймальня, на відкритті якої була присутня депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, лише нещодавно розпочала свою роботу – 24 червня 2020 року.
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