У Чернігові представники тутешніх осередків Нацкорпусу та ОУН "тепло" зустріли представника ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Зокрема, вони закидали яйцями його машину. Зауважимо, що поряд із політиком перебувала охорона. Інцидент трапився вдень 18 червня.

Автомобіль Рабіновича закидали яйцями: відео

У мережі опублікували момент інциденту. На кадрах, зокрема, активісти вигукують, що Рабінович – колаборант і зрадник. І вони так будуть усюди зустрічати "медведчуківську та інша ватну мразоту".

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Якщо вороги вирішили, що прийшов час для їх реваншу – у них під ногами буде горіти земля,

– заявив громадський та політичний діяч, командир полку "Азов" Максим Жорін.

Рабіновича тепло зустріли в Чернігові: відео

Детальніше про інцидент щодо Рабіновича в Чернігові

Закидали автомобіль нардепа яйцями на Болдиних горах. Сюди Рабінович приїхав, аби покласти квіти до так званого Вічного вогню. Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

За словами керівника Чернігівського штабу Нацкорпусу Олександра Тарнавського, причина конфлікту – автомобіль нардепа зустрічав його на пішохідній зоні. Активіст переконує, що опісля Рабінович сів за кермо та продовжив рухатися зеленою зоною.

Особисто бачили Рабіновича за кермом, у мене є відеофіксація. І поліція, замість того, щоб зупинити автомобілі, які рухались зеленою зоною, історичним місцем, вони нас розсунули та дали поїхати їм у своїх справах,

– зауважив Тарнавський.

Він додає, що Нацкорпус їх блокував, аби їм оформили протокол за проїзд зеленою зоною. У підсумку між націоналістами та поліцією сталась штовханина.

За словами заступника голови обласної організації партії "За життя" Вадима Антошина, автомобіль мусив заїхати на зелену зону буцімто з міркувань безпеки. Вони є готовими заплатити штраф.

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Коментар поліції щодо інциденту

В Нацполціїї Чернігівської області повідомили, що вони затримали понад 10 активістів і доправили їх до Чернігівського відділку поліції. Наразі триває процес затримання інших активних учасників подій. За словами правоохоронців, вони встановлюють роль кожного учасника сутички. І їхнім діям нададуть юридичну оцінку.

Активістів правоохоронці називають "радикально налаштованими молодиками". На переконання правоохоронців, ті намагалися перекрити рух транспорту нардепа та закидали яйцями його автомобіль.

Поліцейські, які здійснювали охорону публічного порядку, намагалися припинити сутички. Втім, група молодиків перекинула свою агресію на поліцейських та розпилила в їхній бік аерозоль дратівливої дії з балончиків. Одному правоохоронцю завдано тілесні ушкодження, його направлено до лікарні для надання медичної допомоги,

– повідомили у поліції.

Правоохоронці усі правопорушення зафіксували на відео. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожують щонайменше:

виправні роботи терміном до двох років,

або

арешт на строк до шести місяців,

або

обмеженням волі на строк до трьох років,

або