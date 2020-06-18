В Чернигове представители местных ячеек Нацкорпуса и ОУН "тепло" встретили представителя ОПЗЖ Вадима Рабиновича. В частности, они забросали яйцами его машину. Заметим, что рядом с политиком находилась охрана. Инцидент произошел днем 18 июня.

Автомобиль Рабиновича забросали яйцами: видео

В сети опубликовали момент инцидента. На кадрах, в частности, активисты выкрикивают, что Рабинович – коллаборационист и предатель. И они будут так всюду встречать "медведчуковскую и другую ватную мразоту".

Предыдущий инцидент Рабиновича хотят выдвинуть кандидатом в мэры Одессы: в центре города начались беспорядки – видео

Если враги решили, что пришло время для их реванша – у них под ногами будет гореть земля,

– заявил общественный и политический деятель, командир полка "Азов" Максим Жорин.

Рабиновича тепло встретили в Чернигове: видео

Подробнее об инциденте с Рабиновичем в Чернигове

Забросали автомобиль нардепа яйцами на Болдиных горах. Сюда Рабинович приехал, чтобы возложить цветы к так называемому Вечному огню. Об этом сообщает "Суспильне Чернигов".

По словам руководителя Черниговского штаба Нацкорпуса Александра Тарнавского, причина конфликта – автомобиль нардепа выехал на пешеходную зону, когда его встречал. Активист утверждает, что после Рабинович сел за руль и продолжил двигаться по зеленой зоне.

Лично видели Рабиновича за рулем, у меня есть видеофиксация. И полиция, вместо того, чтобы остановить автомобили, которые двигались по зеленой зоне, историческому месту, они нас раздвинули и дали уехать им по своим делам,

– заметил Тарнавский.

Он добавляет, что Нацкорпус их блокировал, чтобы им оформили протокол за проезд по зеленой зоне. В итоге между националистами и полицией произошла потасовка.

По словам заместителя председателя областной организации партии "За жизнь" Вадима Антошина, автомобиль должен был заехать на зеленую зону якобы из соображений безопасности. Они готовы заплатить штраф.

Обратите внимание ОПЗЖ от имени украинцев поздравила оккупантов с днем ​​России

Комментарий полиции относительно инцидента

В Нацполциии Черниговской области сообщили, что они задержали более 10 активистов и доставили их в Черниговское отделение полиции. Сейчас идет процесс задержания других активных участников событий. По словам правоохранителей, они устанавливают роль каждого участника схватки. И их действиям дадут юридическую оценку.

Активистов правоохранители называют "радикально настроенными молодыми людьми". По мнению правоохранителей, те пытались перекрыть движение транспорта нардепа и забросали яйцами его автомобиль.

Полицейские, которые осуществляли охрану общественного порядка, пытались прекратить столкновения. Впрочем, группа молодых людей перекинула свою агрессию на полицейских и они распылили в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков. Одному милиционеру нанесены телесные повреждения, он направлен в больницу для оказания медицинской помощи,

– сообщили в полиции.

Правоохранители все правонарушения зафиксировали на видео. Уже открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса об угрозе или насилию относительно работника правоохранительного органа.

Кстати Преспешники Шария спровоцировали столкновения с Нацкорпусом: полиция отпустила задержанных националистов

Если вину злоумышленников докажут, им грозит по меньшей мере:

исправительные работы на срок до двух лет,

или

арест на срок до шести месяцев,

или

ограничением свободы на срок до трех лет,

или