У приміщення офісу Полтавської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" 3 липня кинули гранату. Жертв вдалося уникнути.

Першим про інцидент повідомив народний депутат фракції ОПЗЖ Ілля Кива на своїй фейсбук-сторінці. В поліції 24 каналу повідомили, що на місці події працюють правоохоронці та встановлюють обставини вибуху.

До теми Партія Медведчука у Краматорську відкрила офіс на вулиці Стуса: його вже облили фарбою

Що відомо про вибух гранати в офісі ОПЗЖ у Полтаві

В ефірі одного з телеканалів, які контролює Віктор Медведчук, Кива повідомив, що жертв вдалося уникнути. На його думку – це справа рук націоналістів, але кого саме не уточнив.

Невідомий в масці підбіг до будівлі, де на першому поверсі розташований офіс, крізь відчинене вікно кинув гранату. Секретарка офісу дивом залишилася жива, бо вийшла помити руки. Якби дівчина перебувала в кімнаті, вона б загинула,

– стверджує Кива.

Дивіться відео із задимленого приміщення офісу ОПЗЖ у Полтаві:

Що відомо про атаки на ОПЗЖ в Україні

23 травня прогримів вибух біля офісу ОПЗЖ в центрі Києва по вулиці Великій Васильківській, 23Б.

Вже наприкінці червня партія кума Путіна відкрила в Краматорську свій офіс. Символічно, що розташований він на вулиці Василя Стуса, чиїм адвокатом на радянському судилищі був Віктор Медведчук. Вже через три дні вхідні двері регіональної приймальні ОПЗЖ розбили, а фасад розписали патріотичними гаслами.

До речі, 2 липня активісти Нацкорпусу та інші націоналістичні рухи провели ходу під назвою "Вимога нації – заборона проросійських організацій". Учасники акції вимагали заборонити в Україні діяльність партій ОПЗЖ і "Партію Шарія".

Це вороги. Їх потрібно перемагати і забороняти. Це не питання дискусій, це вимога української нації. Їх потрібно заборонити, а боротися з ними будемо на фронті. Вони повинні здохнути,

– заявили тоді організатори акції.