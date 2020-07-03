В офіс партії Медведчука в Полтаві кинули гранату: що відомо – відео
У приміщення офісу Полтавської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" 3 липня кинули гранату. Жертв вдалося уникнути.
Першим про інцидент повідомив народний депутат фракції ОПЗЖ Ілля Кива на своїй фейсбук-сторінці. В поліції 24 каналу повідомили, що на місці події працюють правоохоронці та встановлюють обставини вибуху.
До теми Партія Медведчука у Краматорську відкрила офіс на вулиці Стуса: його вже облили фарбою
Що відомо про вибух гранати в офісі ОПЗЖ у Полтаві
В ефірі одного з телеканалів, які контролює Віктор Медведчук, Кива повідомив, що жертв вдалося уникнути. На його думку – це справа рук націоналістів, але кого саме не уточнив.
Невідомий в масці підбіг до будівлі, де на першому поверсі розташований офіс, крізь відчинене вікно кинув гранату. Секретарка офісу дивом залишилася жива, бо вийшла помити руки. Якби дівчина перебувала в кімнаті, вона б загинула,
– стверджує Кива.
Дивіться відео із задимленого приміщення офісу ОПЗЖ у Полтаві:
Що відомо про атаки на ОПЗЖ в Україні
- 23 травня прогримів вибух біля офісу ОПЗЖ в центрі Києва по вулиці Великій Васильківській, 23Б.
- Вже наприкінці червня партія кума Путіна відкрила в Краматорську свій офіс. Символічно, що розташований він на вулиці Василя Стуса, чиїм адвокатом на радянському судилищі був Віктор Медведчук. Вже через три дні вхідні двері регіональної приймальні ОПЗЖ розбили, а фасад розписали патріотичними гаслами.
До речі, 2 липня активісти Нацкорпусу та інші націоналістичні рухи провели ходу під назвою "Вимога нації – заборона проросійських організацій". Учасники акції вимагали заборонити в Україні діяльність партій ОПЗЖ і "Партію Шарія".
Це вороги. Їх потрібно перемагати і забороняти. Це не питання дискусій, це вимога української нації. Їх потрібно заборонити, а боротися з ними будемо на фронті. Вони повинні здохнути,
– заявили тоді організатори акції.