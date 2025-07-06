Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно о скандале с соратником премьера Испании

Франсиско Салазар, близкий соратник Санчеса, ушел в отставку с должности заместителя в секретариате Социалистической партии Испании и попросил расследовать заявления, которые были сделаны в отношении его.

Обвинения были сделаны на левом испанском новостном сайте elDiario.es. Издание утверждало, что Салазар сделал неуместные комментарии относительно одежды и тела подчиненной женщины, пригласил ее на ужин наедине и попросил переночевать у него дома.

Социалистическая партия заявила, что немедленно начнет расследование, но отметила, что официальных жалоб по этому поводу не поступало.

Этот последний инцидент стал новым ударом для Санчеса, который должен был выступить в штаб-квартире партии в Мадриде, когда новость стала известной. Агентство Reuters сообщило, что Санчес выступил на час позже запланированного срока и призвал любую женщину, которая пострадала от сексуального насилия, сообщать об этом через официальные каналы партии. Он непосредственно не упоминал Салазара.

За месяц до этого Педро Санчес публично извинился за недавние коррупционные скандалы в партии, в частности с участием высокопоставленных чиновников партии. Премьер-министр Испании, который возглавляет коалиционное правительство меньшинства, неоднократно подвергался критике из-за этих скандалов.

Главная оппозиционная партия, правоцентристская Народная партия, обвинила Санчеса в том, что он является "капо", который руководит "мафиозным" правительством. Интересно, что протесты в Мадриде, организованные Народной партией в прошлом месяце, собрали десятки тысяч участников.

Даже внутри Социалистической партии Испании политики призвали Санчеса провести досрочные национальные выборы, даже осознавая, что их партия практически гарантированно проиграет.