Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про скандал з соратником прем'єра Іспанії

Франсіско Салазар, близький соратник Санчеса, пішов у відставку з посади заступника в секретаріаті Соціалістичної партії Іспанії та попросив розслідувати заяви, які були зроблені стосовно нього.

Звинувачення були зроблені на лівому іспанському новинному сайті elDiario.es. Видання стверджувало, що Салазар зробив недоречні коментарі щодо одягу та тіла підлеглої жінки, запросив її на вечерю наодинці та попросив переночувати у нього вдома.

Соціалістична партія заявила, що негайно розпочне розслідування, але зазначила, що офіційних скарг щодо цього не надходило.

Цей останній інцидент став новим ударом для Санчеса, який мав виступити в штаб-квартирі партії в Мадриді, коли новина стала відомою. Агентство Reuters повідомило, що Санчес виступив на годину пізніше запланованого терміну та закликав будь-яку жінку, яка постраждала від сексуального насильства, повідомляти про це через офіційні канали партії. Він безпосередньо не згадував Салазара.

За місяць до цього Педро Санчес публічно перепросив за нещодавні корупційні скандали в партії, зокрема за участю високопосадовців партії. Прем'єр-міністр Іспанії, який очолює коаліційний уряд меншості, неодноразово зазнавав критики через ці скандали.

Головна опозиційна партія, правоцентристська Народна партія, звинуватила Санчеса в тому, що він є "капо", який керує "мафіозним" урядом. Цікаво, що протести в Мадриді, організовані Народною партією минулого місяця, зібрали десятки тисяч учасників.

Навіть усередині Соціалістичної партії Іспанії політики закликали Санчеса провести дострокові національні вибори, навіть усвідомлюючи, що їхня партія практично гарантовано програє.