Потому что в основе финансирования международных организаций лежит абсолютно неадекватный принцип пропорциональности взносов размера экономики. Большие и богатые страны платят много, бедные – мало.

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Вклады и влияние

Соответствующей размеру вклада становится и влиятельность богатых стран в международных организациях. Они имеют возможность набирать больше сотрудников аппарата среди своих граждан, формируют организации в организациях как Совет Безопасности ООН и тому подобное.

Известен случай, когда московия надолго задержала оплату своих членских взносов в ООН, чем сильно дестабилизировала работу этой богадельни.

Согласно такой модели финансирования, международные организации имеют стратегию выживания, основанную на уклонении от любой критики сильных мира сего, являющихся крупнейшими спонсорами. А еще они максимальные сс*куны, поэтому в конфликтах цивилизованных стран с дикарями всегда становятся на сторону дикарей.

Простой расчет: дикари могут в любой момент зарезать, а цивилизованные страны напишут глубокое беспокойство и все.

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Все решают деньги

Поэтому ОБСЕ всегда топило за "днровских" моторол и наваливало на Украину. Логичная и понятная стратегия выживания в полях Донбасса. Хотя и абсолютно скотское поведение относительно замученных нелюдями украинцев. Сейчас, пока мы в топах новостей, я бы приостановил членство в Amnesty International с формулировкой "за бл*дство". Пользы из этого хлама – ноль.

В дальнейшем страны в международных организациях должны платить одинаковые членские взносы для первых 30 экономик, вторых 30 и так далее. Чтобы не было ТОП 10 спонсоров, которые все решают и неприкосновенны.

В очередной раз убеждаюсь, что именно системы задают правила игры. И, если система на входе кривая, на выходе, как ни крути, получится какое-то г*вно.

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