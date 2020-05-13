Скандал из-за костюмов для врачей: против Минздрава открыли уголовное производство
Офис генпрокурора открыл уголовное производство против Минздрава по факту злоупотребления при закупке медицинских костюмов.
21 апреля Алексей Гончаренко направил соответствующее депутатское обращение в ведомство. 13 мая он опубликовал ответ, который получил, в своем телеграм-канале.
Читайте также Новый скандал в Минздраве – задерживается поставка защитных костюмов из Китая: что говорит Степанов
В Офисе Генпрокурора политику сообщили, что открыли уголовное производство по факту покушения на хищение государственного имущества и злоупотребления служебным положением.
Гончаренко подчеркнул, что министерство решило закупить китайские костюмы, цена которых значительно превышает аналог украинских производителей.
Скандал с закупкой медицинских костюмов: что известно
Нардеп от "Голоса" Александра Устинова заявила, что Минздрав закупил одноразовые костюмы для врачей на 40% дороже, чем мог бы. Тендер выиграла компания из Китая, которая один костюм продает за 488 гривен. В то же время отечественные производители предлагали меньшую цену – 245 гривен.
По словам депутата, экономия могла составить 13,7 миллиона гривен, поэтому на эти деньги можно приобрести еще 50 тысяч костюмов. Депутат также подчеркнула, что информации о фирме-победительнице и ее владельцах почти нет, а 99% их тендеров – защита от коронавируса.
Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что это "банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью". А его заместитель Светлана Шаталова подчеркнула, что защитные медицинские костюмы украинских производителей не соответствовали требованиям.