Скандал из-за костюмов для врачей: против Минздрава открыли уголовное производство

Офис генпрокурора открыл уголовное производство против Минздрава по факту злоупотребления при закупке медицинских костюмов.

21 апреля Алексей Гончаренко направил соответствующее депутатское обращение в ведомство. 13 мая он опубликовал ответ, который получил, в своем телеграм-канале.

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В Офисе Генпрокурора политику сообщили, что открыли уголовное производство по факту покушения на хищение государственного имущества и злоупотребления служебным положением.

Гончаренко подчеркнул, что министерство решило закупить китайские костюмы, цена которых значительно превышает аналог украинских производителей.

Скандал с закупкой медицинских костюмов: что известно

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова заявила, что Минздрав закупил одноразовые костюмы для врачей на 40% дороже, чем мог бы. Тендер выиграла компания из Китая, которая один костюм продает за 488 гривен. В то же время отечественные производители предлагали меньшую цену – 245 гривен.

По словам депутата, экономия могла составить 13,7 миллиона гривен, поэтому на эти деньги можно приобрести еще 50 тысяч костюмов. Депутат также подчеркнула, что информации о фирме-победительнице и ее владельцах почти нет, а 99% их тендеров – защита от коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что это "банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью". А его заместитель Светлана Шаталова подчеркнула, что защитные медицинские костюмы украинских производителей не соответствовали требованиям.