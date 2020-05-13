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Скандал через костюми для лікарів: проти МОЗ відкрили кримінальне провадження

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Нардеп Олексій Гончаренко
Нардеп Олексій Гончаренко / politeka.net

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти МОЗ за фактом зловживання при закупівлі медичних костюмів.

21 квітня Олексій Гончаренко надіслав відповідне депутатське звернення до відомства. 13 травня він опублікував відповідь, яку отримав, у своєму телеграм-каналі.

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У Офісі Генпрокурора політику повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на розкрадання державного майна та зловживання службовим становищем.

Гончаренко

Гончаренко підкреслив, що міністерство вирішило закупити китайські костюми, ціна яких значно перевищує аналог українських виробників.

Скандал з закупівлею медичних костюмів: що відомо

Нардепка від "Голосу" Олександра Устінова заявила, що МОЗ закупило одноразові костюми для лікарів на 40% дорожче, ніж могло б. Тендер виграла компанія з Китаю, яка один костюм продає за 488 гривень. Натомість вітчизняні виробники пропонували меншу ціну –245 гривень.

За словами депутатки, економія могла скласти 13,7 мільйона гривень, тож на ці гроші придбати ще 50 тисяч костюмів. Депутатка також підкреслила, що інформації про фірму-переможницю та її власників майже немає, а 99% їхніх тендерів – захист від коронавірусу.

Очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що це "банальна маніпуляція, яка не має нічого спільного з реальністю". А його заступниця Світлана Шаталова наголосила, що захисні медичні костюми українських виробників не відповідали вимогам. 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Скандал Міністерство охорони здоров’я Олексій Гончаренко Новини України Новини політики
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