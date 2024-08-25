Она якобы работала во Львовской областной военной администрации, откуда ее, по данным СМИ, уволили на фоне публикации видео. Соответствующие кадры распространили в сети, передает 24 Канал.

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Женщина показала неприличный жест во время гимна

На обнародованных кадрах видно, как женщина сидит на скамейке на улице, пока вокруг нее другие люди поют государственный гимн. Женщина, которая обратила внимание на этот случай, отмечает, что в это время проходило мероприятие в поддержку украинских пленных и тех, кто пропал без вести.

Как рассказали свидетели, участники мероприятия двинулись колонной к Львовской ОВА, где в конце спели гимн. Именно во время этого женщина, видео с которой распространили в сети, сидела на скамейке и не поднималась. Она не сделала этого даже тогда, когда ее об этом попросили.

В ответ – демонстративно вызывающий взгляд,

– говорят очевидцы.

Когда же ее начали снимать на камеру, женщина показала средний палец. Как утверждает автор видео, позже женщина "бросилась бежать", однако ее догнали сотрудники полиции. Им она показала документы и сказала, что работает во Львовской областной военной администрации.

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Как рассказал изданию ZAXID.net руководитель департамента внутренней политики ЛОГА Юрий Горун, изображенная на видео женщина действительно работала в администрации. Однако ее уволили после того, как она написала соответствующее заявление. С 24 августа она больше не работает в ОВА.