Вона начебто працювала у Львівській обласній військовій адміністрації, звідки її, за даними ЗМІ, звільнили на тлі публікації відео. Відповідні кадри поширили у мережі, передає 24 Канал.

Дивіться також У Львові в дитячому розважальному центрі вибухнула термоколба: є постраждалі

Жінка показала непристойний жест під час гімну

На оприлюднених кадрах видно, як жінка сидить на лавці на вулиці, поки навколо неї інші люди співають державний гімн. Жінка, яка звернула увагу на цей випадок, зазначає, що в цей час відбувався захід на підтримку українських полонених і тих, хто зник безвісти.

Як розповіли свідки, учасники заходу рушили колоною до Львівської ОВА, де наприкінці заспівали гімн. Саме під час цього жінка, відео з якою поширили в мережі, сиділа на лавці й не підіймалася. Вона не зробила цього навіть тоді, коли її про це попросили.

У відповідь – демонстративно зухвалий погляд,

– кажуть очевидці.

Коли ж її почали фільмувати на камеру, жінка показала середній палець. Як стверджує авторка відео, пізніше жінка "кинулась тікати", проте її наздогнали працівники поліції. Їм вона показала документи та сказала, що працює у Львівській обласній військовій адміністрації.

Посадовиця Львівської ОВА показала середній палець на прохання встати під час гімну: дивіться відео

Як розповів виданню ZAXID.net керівник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун, зображена на відео жінка справді працювала в адміністрації. Однак її звільнили після того, як вона написала відповідну заяву. Від 24 серпня вона більше не працює в ОВА.