Подробности инцидента рассказала жена павшего воина Светлана Дзинзар в комментарии Суспільному, передает 24 Канал.

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Водитель отказался везти женщину по льготе

Инцидент произошел 29 июня в Сумах. Женщину с удостоверением члена семьи погибшего военнослужащего высадили из маршрутки №13. Сумчанка рассказала в соцсети, а впоследствии журналистам, что водитель отказался везти ее, из-за якобы ограниченного количества льготных мест.

После спора мужчина приказал ей покинуть салон. Он грубо подчеркнул, что транспорт не тронется, пока женщина не выйдет.

Муж Светланы, военный Виктор Дзинзар, погиб на войне осенью 2023 года. До этого он также работал водителем маршрутки. Посмертно получил орден "За мужество" III степени и звание Почетного гражданина города Сумы.

В комментарии Суспільному директор общества, которому принадлежит маршрут №13, Геннадий Петренко заявил, что знает о ситуации. По его словам, в салоне в тот день находились еще несколько льготников, а водитель "не выдержал эмоционально".

Петренко добавил, что мужчину временно отстранили от работы. Однако ранее жалоб на него не поступало.

К слову, пассажир львовской маршрутки унизил ветерана Елену Лубенскую, поставив под сомнение подлинность ее удостоверения УБД. Другие пассажиры проигнорировали ситуацию.