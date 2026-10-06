Корейская Республика примет дополнительные меры. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Что сказали в Южной Корее?

Во вторник, 6 октября, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен сообщил, что страна получила извинения от Украины за разглашение информации о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул. Однако чиновник добавил, что они не оправдали ожиданий Сеула.

Республика Корея потребовала официальных объяснений после того, как Владимир Зеленский раскрыл информацию о передаче пленных в сентябре, а Офис Президента опроверг наличие договоренностей о конфиденциальности этой информации. Чо Хен рассказал, что постоянно поддерживал контакт со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, который назвал ситуацию сложной.

Сообщения, которые я получил, содержали извинения. Но есть разница с ожидаемым уровнем, поэтому мы намерены принять решительные меры,

– заявил глава МИД.

Министр добавил, что правительство рассматривает различные варианты, в частности возможность отозвать посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чхана. Он повторил, что существовала договоренность о сохранении конфиденциальности этого вопроса для защиты граждан КНДР и их семей. После требований Сеула об официальном объяснении и извинениях Сибига назвал этот эпизод "дипломатическим недоразумением" и выразил надежду, что его удастся как можно скорее разрешить.

Что известно о скандале?

Вооруженные силы Украины в 2025 году взяли в плен двух военнослужащих из Северной Кореи в Курской области. В июле 2026 года президенты Украины и Южной Кореи договорились о дальнейшей судьбе пленных. Республика Корея была готова принять их, поскольку юридически считает их своими гражданами.

Во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский сообщил, что Украина передала военных Южной Корее. После этого южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен подверг критике своего украинского коллегу за публичное разглашение этой информации.

В Офисе президента Украины не признали существование соглашений о неразглашении. Позже в ОП добавили, что предупреждали корейского президента о том, что в выступлении Зеленского будет упоминание о пленных.