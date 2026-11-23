Тезис о неизбежном участии ветеранов в преступных структурах полностью опровергается научными фактами, отметил в эфире 24 Канала военный аналитик, психолог, председатель общественной организации "Веста" Максим Колесников. Фундаментальные исследования опыта нескольких войн доказывают отсутствие прямой связи между боевым опытом и ростом уровня преступности в обществе.

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Опровержение мифов и вопросы психологической поддержки

Эксперт обратил внимание на недопустимость навешивания ярлыков на военных после их возвращения к гражданской жизни. Подобные заявления не только формируют в обществе искаженное представление о демобилизованных защитниках, но и искусственно усугубляют отчуждение между военными и гражданскими.

Между тем международная практика свидетельствует: уровень правонарушений среди ветеранов обычно не превышает среднестатистические показатели среди остального населения, а ключевыми факторами стабильности являются своевременная реинтеграция и достойное отношение со стороны государства.

Самым возмутительным, что действительно является стигматизацией, безусловно, является то, что он так анонсировал, будто обязательно произойдет вовлечение ветеранов в криминальные структуры и рост ветеранской преступности. Этот тезис очень легко опровергается, поскольку существуют фундаментальные исследования нескольких войн, в которых выясняется, что прямой корреляции между участием в боевых действиях и ростом преступности именно среди ветеранов не наблюдается. Это не гарантия, а нам она была представлена как таковая– подчеркнул Колесников.

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Аналитик отметил, что ветераны возвращаются с фронта с высоким уровнем обостренного чувства справедливости и гражданской ответственности, а не с преступными намерениями. Попытки заранее обвинить их в возможных преступлениях наносят непоправимый ущерб доверию к ветеранскому сообществу.

Опасность принудительной помощи

Особое внимание Колесников уделил ошибочному подходу к психологической поддержке ветеранов. Категорически недопустимы попытки навязывать какие-либо обязательные терапевтические процедуры и стигматизировать военных как людей с гарантированными психическими расстройствами.

Это намек на некую полукарательную психиатрию – что ветерана нужно принуждать к психологической поддержке. Подавляющее большинство людей, имеющих травматический опыт, справляются с ним самостоятельно и не нуждаются в лечении. Лишь определенный процент страдает от посттравматического стрессового расстройства или расстройства адаптации. Поэтому говорить о принудительном лечении недопустимо вообще– подчеркнул психолог.

Психолог подчеркнул: принудительная терапия способна только навредить, сформировать внутреннее сопротивление и посеять чувство неполноценности. Помощь должна быть исключительно добровольной, конфиденциальной и основываться на доверии, а не на директивном направлении в кабинеты специалистов.

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Скандальное заявление Кима: предыстория конфликта

Волна возмущения в ветеранском сообществе вспыхнула после публичных высказываний главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима, которого прочили на должность министра по делам ветеранов. В одном из своих интервью чиновник заявил об угрозе неизбежного роста преступности среди военных после завершения боевых действий и намекнул на необходимость принудительной психологической поддержки бойцов.

Эти слова вызвали мгновенную и резкую реакцию самих военных. Защитники восприняли риторику Кима как откровенную стигматизацию и оскорбление ветеранского сообщества, которое выставляет героев войны потенциальными преступниками.

Военнослужащие остро раскритиковали такие тезисы, а возмущение общества переросло в официальную петицию в Кабмин с требованием не допустить его назначения и пересмотреть подходы к коммуникации с ветеранами.