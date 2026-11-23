Теза про неминучу участь ветеранів у кримінальних структурах повністю спростовується науковими фактами, зазначив в ефірі 24 Каналу військовий аналітик, психолог, голова громадської організації "Веста" Максим Колесніков. Фундаментальні дослідження досвіду кількох воєн доводять відсутність прямого зв'язку між бойовим досвідом та зростанням рівня злочинності в суспільстві.

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Спростування міфів та питання психологічної підтримки

Експерт звернув увагу на неприпустимість навішування ярликів на військових після їхнього повернення до цивільного життя. Подібні заяви не лише формують у суспільстві викривлене уявлення про демобілізованих захисників, а й штучно поглиблюють відчуження між військовими та цивільними.

Натомість міжнародна практика свідчить: рівень правопорушень серед ветеранів зазвичай не перевищує середньостатистичні показники серед решти населення, а ключовими факторами стабільності є своєчасна реінтеграція та гідне ставлення з боку держави.

Найбільш обурливі речі, які дійсно є стигматизацією, це безумовно те, що він так анонсував, що обов'язково станеться участь ветеранів у кримінальних структурах і зростання ветеранського криміналу. Ця теза дуже легко спростовується, тому що є фундаментальні дослідження кількох воєн, де з'ясовується, що прямої кореляції та зростання криміналу саме серед ветеранів не відбувається. Це не гарантія, а нам вона була подана як така– підкреслив Колесніков.

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Аналітик зауважив, що ветерани повертаються з фронту з високим рівнем загостреного почуття справедливості та громадянської відповідальності, а не кримінальними намірами. Спроби заздалегідь звинуватити їх у можливих злочинах завдають непоправної шкоди довірі до ветеранської спільноти.

Небезпека примусової допомоги

Окрему увагу Колесніков звернув на хибний підхід до психологічної підтримки ветеранів. Категорично неприпустимими є спроби нав'язувати будь-які обов'язкові терапевтичні процедури та стигматизувати військових як людей із гарантованими психічними розладами.

Це натяк на якусь напівкаральну психіатрію – що ветерана треба примушувати до психологічної підтримки. Переважна більшість людей, які мають травматичний досвід, пораються з ним самостійно і не потребують лікування. Тільки певний відсоток приходить у посттравматичний стресовий розлад чи розлад адаптації. Тому говорити про примусове лікування неприпустимо взагалі– наголосив психолог.

Психолог наголосив: примусова терапія здатна лише нашкодити, сформувати внутрішній опір і посіяти відчуття неповноцінності. Допомога має бути винятково добровільною, конфіденційною та ґрунтуватися на довірі, а не на директивному направленні до кабінетів спеціалістів.

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Скандальна заява Кіма: передісторія конфлікту

Хвиля обурення у ветеранській спільноті спалахнула після публічних висловлювань очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, якого пророкували на посаду міністра у справах ветеранів. В одному зі своїх інтерв'ю посадовець заявив про загрозу неминучого зростання злочинності серед військових після завершення бойових дій та натякнув на необхідність примусової психологічної підтримки бійців.

Ці слова викликали миттєву й жорстку реакцію самих військових. Захисники сприйняли риторику Кіма як відверту стигматизацію та образу ветеранської спільноти, яка виставляє героїв війни потенційними злочинцями.

Військовослужбовці гостро розкритикували такі тези, а обурення суспільства переросло в офіційну петицію до Кабміну з вимогою не допустити його призначення та переглянути підходи до комунікації з ветеранами.