Міністерство має захищати права й інтереси ветеранів, допомагати їм повертатися до цивільного життя. Тому слова його керівника мають значення не лише для самих ветеранів, а й у контексті того, як їх сприймає суспільство. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Про ставлення до ветеранів

В інтерв'ю міністр говорив про неминуче зростання злочинності та соціальної напруги після повернення військових до цивільного життя, а також про "завищені очікування" ветеранів від суспільства. Такі слова можуть створювати хибне уявлення про захисників і захисниць як про потенційну загрозу, а їхні законні вимоги до держави виставляти надмірними.

Ми розуміємо, що повернення з війни може бути складним. Людям потрібні лікування, реабілітація, психологічна підтримка, робота та можливість будувати своє подальше життя. Завдання держави – забезпечити цю підтримку, а не посилювати страх і упередження.

Ветерани та ветеранки не повинні вдруге заслуговувати на повагу чи відповідати чиїмось уявленням про ідеального громадянина. Вони мають право вимагати від держави виконання її зобов'язань.

Про психологічні травми

Окреме обурення викликали слова міністра: "Я просто не вірю у всі ці травми, обробки – це маркетингова історія".

Психологічні наслідки війни – реальність, із якою стикаються військові, ветерани, ветеранки та їхні родини. Для багатьох людей звернення по допомогу і без того є непростим рішенням.

Подібні заяви можуть знецінювати їхній досвід і підривати довіру до психологічної підтримки. Від керівника профільного міністерства ми очікуємо зовсім іншого: розуміння проблем ветеранів та підтримки тих, хто потребує допомоги.

Про набуття статусу УБД

В інтерв'ю міністр назвав проходження ВЛК, здавання зброї й отримання посвідчення обов'язковими кроками для набуття статусу учасника бойових дій.

Однак статус УБД надається за окремою процедурою, визначеною законодавством. Її не слід плутати з проходженням ВЛК чи здаванням зброї. Отримати статус можна і під час військової служби.

Від очільника Міністерства ветерани мають отримувати точну та зрозумілу інформацію про свої права.

Про роботу з громадами

Підтримка ветеранів і ветеранок – це не лише державні програми. За нею стоять роки роботи місцевої влади, громадських організацій, ветеранських просторів і тисяч фахівців. Саме в громадах ветерани та їхні родини отримують допомогу й підтримку після повернення з війни.

Висловлювання, що посилюють упередження щодо ветеранів і ветеранок або знецінюють психологічну допомогу, можуть підривати довіру, яку всі ці роки вибудовують на місцях.

Стратегія ветеранської політики до 2030 року передбачає підтримку добробуту ветеранів, відновлення людського капіталу, повагу та вшанування. Слова й дії Міністерства мають відповідати цим цілям.

Україні важливо не лише допомагати ветеранам та ветеранкам після служби, а й створювати умови, щоб вони могли працювати, використовувати свій досвід, долучатися до відбудови країни та впливати на рішення, які стосуються їхнього життя. Цінність людини для держави не закінчується разом із завершенням її військової служби.

Позиція Ради ветеранів

Рада ветеранів закликає Віталія Кіма:

публічно вибачитися перед ветеранами та ветеранками за висловлювання щодо психологічних травм;

спростувати недостовірну інформацію про порядок отримання статусу УБД;

пояснити свою позицію щодо можливого зростання злочинності та "завищених очікувань" ветеранів;

забезпечити відповідність публічних заяв представників міністерства цілям Стратегії ветеранської політики до 2030 року, а також посилити співпрацю з громадами та ветеранськими організаціями.

Ми готові до відкритого діалогу та спільної роботи. Але очікуємо від міністерства поваги до ветеранів, відповідальності за публічні слова та конкретних дій.

Ветерани та ветеранки захищали державу. Тепер держава має виконувати свої зобов'язання перед ними.