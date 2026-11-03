Точно известно, что события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния, – Буданов

Виновные обязательно будут привлечены к ответственности. Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

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Что сказал Буданов?

Глава ОП заявил, что столкновение, случившееся в понедельник, 2 ноября, произошло не без влияния. Чиновник сказал, что конкретных лиц и инициаторов тех событий установят и идентифицируют.

Чиновник подчеркнул, что произвол во время войны недопустим, ведь защита государства держится исключительно на украинских воинах. Он призвал с уважением относиться к ежедневному подвигу военных и взвешивать каждый свой шаг.

Никто не имеет права бесчинствовать. Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас – это наши Силы обороны. Давайте уважать их ежедневный подвиг и быть ответственными в своих решениях– подчеркнул Буданов.

По его словам, чиновники и правоохранители сделают выводы непосредственно внутри силовых структур. Организаторов провокаций непременно привлекут к ответственности после завершения следственных действий.

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К объективному расследованию конфликта, произошедшего вблизи временного пункта дислокации воинской части, уже официально подключились следственные органы и прокуроры.

Напомним, по факту конфликта возле частного дома ГБР возбудило уголовное дело в связи с возможным превышением власти со стороны военного должностного лица. Кроме того, Офис военного омбудсмена совместно с командованием Национальной гвардии Украины приступил к проведению собственной всесторонней проверки условий размещения бойцов и процедур мобилизации.