Достеменно відомо, що події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу, – Буданов

Винних обов'язково притягнуть до відповідальності. Про це повідомив очільник Офісу Президента Кирило Буданов.

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Що сказав Буданов?

Очільник ОП заявив, що сутичка, яка сталася у понеділок, 2 листопада, відбулась не без впливу. Чиновник сказав, що конкретних осіб та ініціаторів тих подій встановлять та ідентифікують.

Посадовець наголосив, що свавілля під час війни є неприпустимим, адже захист держави тримається виключно на українських воїнах. Він закликав з повагою ставитися до щоденного подвигу військових та зважувати кожен свій крок.

Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаймо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях– підкреслив Буданов.

За його словами, посадовці та правоохоронці зроблять висновки безпосередньо всередині силових структур. Організаторів провокацій неодмінно притягнуть до відповідальності після завершення слідчих дій.

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До об'єктивного розслідування конфлікту, який стався поблизу тимчасового пункту дислокації військової частини, вже офіційно долучилися слідчі органи та прокурори.

Нагадаємо, за фактом конфлікту біля приватного будинку ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливого перевищення влади військовою службовою особою. Окрім того, власну всебічну інспекцію умов розміщення бійців та процедур мобілізації розпочав Офіс Військового омбудсмана спільно з командуванням Національної гвардії України.