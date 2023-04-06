Девушка опубликовала резонансное видео в тик ток. В ролике блоггерша заявила, что, кроме паспорта, от Украины она абсолютно ничего не получила, пишет 24 Канал.

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Что наговорила блоггерша

Вероятнее всего, девушку в комментариях начали осуждать за то, что она говорит украино-венгерским суржиком. На что блогерша ответила, что не обязана говорить по-украински, ведь ничего от страны не получила.

Блогерка из Закарпатья обругала Украину: смотрите видео

Судя по видео, девушка работает в Чехии и жалуется на то, что в Украине не было возможности заработать на жизнь.

Ни одного завода, ни одной фабрики Украина не положила, чтобы можно было заработать копейку. Пришли мадьяры – положили завод, пришли немцы – положили завод, пришли итальянцы – положили швейную фабрику,

– утверждает героиня видео.

После этого девушка призвала создать петицию, чтобы отделить Закарпатскую область от Украины.

"Чего-то я не видела тех, кто жаловался на жизнь под Чехословакией. Им почему-то стало х**ово, когда мы ушли под Украину", – издала блоггерша.

Напомним, что после огласки этой ситуации за дело взялась СБУ. Следователи приступили к уголовному производству в отношении жительницы Закарпатья, которая агитировала в соцсетях и призвала подготовить петицию относительно "необходимости" отделения Закарпатья из состава Украины.

Скандалистка пыталась оправдаться

После обрушившегося на девушку шквала критики она записала еще одно видео, в котором пыталась оправдаться и "прояснить ситуацию".

Сначала она заявила, что изречение о том, что она "**ала Украину" – это перебор. Однако за свои слова девушка не извинилась, а лишь объяснила, что сказала это на эмоциях. Затем она обратилась к украинцам, которые зарабатывают за границей.

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"Зачем вы сюда пришли, как вы такие патриоты и любите свою маменьку-Украину? Почему вы здесь деньги зарабатываете, а не у себя дома?" – говорит блоггерша.

Более того, девушка решила приравнять украинцев к "зазомбированным россиянам". Мол, украинскому народу тоже запудрили мозги и он не отличает правду от лжи.