Речь идет о суммах от 850 до 1700 гривен. Об этом глава министерства рассказал, комментируя скандал с нардепом Николаем Галушко, который оскорблял полицейских.
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Монастырский попросил Верховную Раду проголосовать за закон о защите полицейских
В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен,
– написал министр.
Добавил, что надеется на то, что народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в тех случаях, когда их действия защищает закон.
Денис Монастырский вспомнил, что так живут цивилизованные страны, к которым мы стремимся присоединиться.
"Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", – отметил министр.
Кстати, речь идет о штрафах для полицейских, работников Государственной пограничной службы, членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы.
В основном изменения предусматривают увеличение штрафов за оскорбление полицейских:
- за публичное оскорбление предлагают штрафовать от 340 до 680 гривен или общественными работами от 20 до 30 часов;
- за злостное неповиновение правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей – штрафом в размере 850 – 1700 гривен или общественными/исправительными работами;
- за мелкое хулиганство – до 170 – 510 гривен;
- за публичные призывы к неисполнению законных распоряжений правоохранителей, если это приводит к нарушению общественного порядка – до 510 – 850 гривен или исправительными, или общественными работами.
Закон об административной ответственности за оскорбление полицейского: коротко
- 24 февраля 2021 года в Раду внесли закон про изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов.
- Это произошло еще когда министром внутренних дел был Арсен Аваков.
- Авторами проекта закона являются сразу ряд нардепов от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, Дмитрий Припутень и Максим Павлюк, депутат от группы "Доверие" Владимир Арешонков и член фракции партии "ОПЗЖ" Григорий Мамка.
Скандал Галушка с полицейскими – смотрите видео
Полный текст публикации Дениса Монастырского
Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование.
Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем. Но до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского.
В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен.
Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает закон.
Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями.