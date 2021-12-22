Мовиться про суми від 850 до 1700 гривень. Про це очільник міністерства розповів, коментуючи скандал з нардепом Миколою Галушком, який ображав поліцейських.

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Монастирський попросив Верховну Раду проголосувати за закон про захист поліцейських

У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень,

– написав міністр.

Додав, що сподівається на те, що народні депутати ухвалять цей законопроєкт і захистять право поліцейських на повагу в тих випадках, коли їх дії захищає закон.

Денис Монастирський пригадав, що так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися.

"М'яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", – зазначив міністр.

До речі, мовиться про штрафи для поліцейських, працівників Державної прикордонної служби, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

В основному зміни передбачають збільшення штрафів за образу поліцейських:

за публічну образу пропонують штрафувати від 340 до 680 гривень або громадськими роботами від 20 до 30 годин;

за злісну непокору правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків – штрафом у розмірі 850 – 1700 гривень або громадськими/виправними роботами;

за дрібне хуліганство – до 170 – 510 гривень;

за публічні заклики до невиконання законних розпоряджень правоохоронців, якщо це призводить до порушення громадського порядку – до 510 – 850 гривень або виправними чи громадськими роботами.

Закон про адміністративну відповідальність за образу поліцейського: коротко

24 лютого 2021 року в Раду внесли закон внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів.

Це трапилось ще коли міністром внутрішніх справ був Арсен Аваков.

Авторами проєкту закону є одразу низка нардепів: від "Слуги народу" – В'ячеслав Медяник, Дмитро Припутень та Максим Павлюк, депутат від групи "Довіра" Володимир Арешонков та член фракції партії "ОПЗЖ" Григорій Мамка.

Скандал Галушка з поліцейськими – дивіться відео

Повний текст публікації Дениса Монастирського

Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності за відмову пройти освідування.

Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо. Але досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроєкт і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає закон.

М'яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями.