В издательстве решили расставить все точки над "i". Там отметили, что уже не первый год сотрудничают с Доржем Бату и опирались на его хорошую репутацию.

Важно Журналист Трегубов заявил, что Дорж Бату придумал свою биографию: писатель ответил

Представители "Издательства Старого Льва" заявили, что до последнего ожидали очень простых и неопровержимых доказательств правдивости информации, которую за годы сотрудничества получали от Доржа Бату. К тому же, как отметили в издательстве, причин сомневаться в правдивости его слов, в частности, должности и работе, которую он выполняет, не было.

Попросив Доржа Бату подтвердить место его работы, а именно "оператор коррекций траекторий Центра управления полетами Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США", мы были уверены, что получим это подтверждение. К сожалению, прямого ответа и подтверждения этой должности от Доржа Бату мы не получили,

– объяснили в "Издательстве Старого Льва".

Сам Бату ответил, что на момент выхода книги он работал в компании частного контрактора НАСА.

"Издательство Старого Льва" больше не будет сотрудничать с Бату

Руководство издательства приняло решение завершить сотрудничество с Доржем Бату.

"Книги авторства Доржа Бату не будут допечатываться. Книги "Франческа. Повелительница траекторий", "Франческа. Обладательница офицерского жетона", которые уже есть в наличии, будут промаркированы, как такие, в которых "Информация о биографии автора не является достоверной", – говорится в заявлении издательства.

Там добавили, что в дальнейшем будут более тщательно проверять биографии авторов, "опираясь не только на их социальный и репутационный капитал и добродетель". Также в "Издательстве Старого Льва" попросили прощения у своих читателей.

Кто такой Дорж Бату