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Скандал с протестами в Новых Санжарах завершился двумя мизерными штрафами

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Суд вынес два приговора за протестов в Новых Санжарах
Суд вынес два приговора за протестов в Новых Санжарах / Иллюстративное фото

Новосанжарский райсуд вынес приговоры по делу в отношении протестов в Новых Санжарах во время эвакуации украинцев из Уханя. Как следствие двух жителей Новосанжарского района оштрафуют на 850 гривен.

Причина штрафа – блокирование дороги, что делало невозможным транспортное сообщение, сообщает прокуратура Полтавской области.

Интересно Судья отказалась избирать меру пресечения жителю Новых Санжар: причина

Оба мужчины, которых оштрафовал суд, сознательно оставили свои тракторы на проезжей части дороги. Таким образом они заблокировали ее для проезда транспорта.

Мужчин обвиняли по статье Уголовного кодекса о блокировании транспортных коммуникаций. Следует отметить, что суд избрал им наиболее мягкое наказание из возможных. Эта статья предусматривает ряд более жестких санкций:

  • штраф до 2 тысяч 550 гривен;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • арест до пол года;
  • ограничение свободы до 3 лет.

Протесты в новых Санжарах: коротко

Они возникли в феврале 2020 года, когда в город должны были эвакуировать украинцев из китайского Уханя, где именно бушевала пандемия коронавируса. Местный санаторий был выбран для их обсервации.

И это не понравилось местным жителям. Они устроили массовый протест с блокированием дороги, столкновениями с правоохранителями, а в конце забросали камнями автобусы с эвакуированными.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Протесты столкновения Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев Новые Санжары Новости Украины
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