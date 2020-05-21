Скандал с протестами в Новых Санжарах завершился двумя мизерными штрафами
Новосанжарский райсуд вынес приговоры по делу в отношении протестов в Новых Санжарах во время эвакуации украинцев из Уханя. Как следствие двух жителей Новосанжарского района оштрафуют на 850 гривен.
Причина штрафа – блокирование дороги, что делало невозможным транспортное сообщение, сообщает прокуратура Полтавской области.
Интересно Судья отказалась избирать меру пресечения жителю Новых Санжар: причина
Оба мужчины, которых оштрафовал суд, сознательно оставили свои тракторы на проезжей части дороги. Таким образом они заблокировали ее для проезда транспорта.
Мужчин обвиняли по статье Уголовного кодекса о блокировании транспортных коммуникаций. Следует отметить, что суд избрал им наиболее мягкое наказание из возможных. Эта статья предусматривает ряд более жестких санкций:
- штраф до 2 тысяч 550 гривен;
- исправительные работы до 2 лет;
- арест до пол года;
- ограничение свободы до 3 лет.
Протесты в новых Санжарах: коротко
Они возникли в феврале 2020 года, когда в город должны были эвакуировать украинцев из китайского Уханя, где именно бушевала пандемия коронавируса. Местный санаторий был выбран для их обсервации.
И это не понравилось местным жителям. Они устроили массовый протест с блокированием дороги, столкновениями с правоохранителями, а в конце забросали камнями автобусы с эвакуированными.