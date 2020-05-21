Скандал з протестами у Нових Санжарах завершився двома мізерними штрафами

Новосанжарський райсуд виніс вироки у справі щодо протестів у Нових Санжарах під час евакуації українців з Уханя. Як наслідок двох мешканців Новосанжарського району оштрафують на 850 гривень.

Причина штрафу – блокування дороги, що унеможливлювало транспортне сполучення, повідомляє прокуратура Полтавської області.

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Обидва чоловіків, яких оштрафував суд, свідомо залишили свої трактори на проїжджій частині дороги. Таким чином вони заблокували її для проїзду транспорту.

Чоловіків обвинувачували за статтею Кримінального кодексу про блокування транспортних комунікацій. Слід зазначити, що суд обрав їм найбільш м'яке покарання з можливих. Ця стаття передбачає низку більш жорстких санкцій:

штраф до 2 тисяч 550 гривень;

виправні роботи до 2 років;

арешт до пів року;

обмеження волі до 3 років.

Протести у Нових Санжарах: коротко

Вони виникли у лютому 2020 року, коли в місто мали евакуювати українців з китайського Уханя, де саме вирувала пандемія коронавірусу. Місцевий санаторій був обраний для їхньої обсервації.

Та це не сподобалося місцевим мешканцям. Вони влаштували масовий протест з блокуванням дороги, сутичками з правоохоронцями, а в кінці закидали камінням автобуси з евакуйованими.