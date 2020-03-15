Суддя відмовилася обирати запобіжний захід мешканцю Нових Санжар: причина

Суддя Лариса Гольник відмовилась обирати запобіжний захід одному з учасників масових заворушень в Нових Санжарах. Чоловіка, щодо якого вона ухвалювала рішення, звинувачували в активному опорі представникам влади та просили взяття під варту на 60 діб.

Честь тижня

Сам підозрюваний пояснював: події, які відбувалося в Нових Санжарах, його дуже стурбували. Він хвилювався щодо своєї дитини, а тому вийшов протестувати. Але в заворушеннях участі не брав.

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Довідка. Заворушення були пов'язані з тим, що евакуйованих з Китаю українців вирішили тримати під час карантину в місцевому санаторії. Через страх перед коронавірусом сотні протестувальників утворили блокпости, деякі з них кидали каміння та цеглу в автобуси та поліцейських.

На думку судді Гольник, надані поліцією матеріали не були переконливими та достатніми. Вони стверджували, що є відео, яке нібито підтверджує вину чоловіка, але саме відео не надали. Не вказали на підозрюваного й працівники поліції, які зазнали травм.

А ризики, що підозрюваний може ухилятися від слідства, через які й просили вжити запобіжний захід чоловіка, базувався на припущеннях поліцейських. Тож суддя не дозволила арештувати чоловіка.

Крім того вона наголосила, що сутички в Нових Санжарах виникли через брак комунікації між профільними органами державної влади та мешканцями селища.

Премію "Честь тижня" за об'єктивний розгляд клопотання щодо запобіжного заходу протестувальнику з Нових Санжар отримує суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник.



Премію "Честь тижня" отримала суддя Лариса Гольник

Зазначимо, що у 2018 році вона отримала від нас нагороду за наполегливість і публічність у боротьбі проти корупції та відстоюванні суддівської незалежності. А в 2019 році – за захист таємниці слідства.

НЕчесть тижня

В травні 2019 року премію "НЕчесть тижня" отримав суддя Окружного адмінсуду міста Києва Ігор Качур. Тоді він визнав законною бездіяльність Нацагентства із запобігання корупції при перевірці декларацій членкині Вищої кваліфкомісії Тетяни Весельської.

Качур вирішив, що активісти не можуть звертатися до суду з подібними заявами. До речі, надалі апеляція визнала таке рішення Качура незаконним та скасувала його.



Тетяна Весельська / Фото Prosud.info

У квітні того ж року Качур головував в колегії суддів, які визнали націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Зараз це рішення оскаржується в апеляційному суді.

Чому націоналізували "Приватбанк"?18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 150 мільярдів гривень. Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Ще раніше Ігор Качур у складі колегії суддів ОАСКу відмовився визнавати незаконною постанову головного військового прокурора України Анатолія Матіоса про засекречення декларацій військових прокурорів. Матіос тоді заборонив державним органам надавати будь-яку інформацію щодо військових прокурорів та зобов'язав вилучити відомості про них з публічного доступу.

А НАЗК вилучило з публічного реєстру декларації 72 військових прокурорів та їх родичів. Це, ймовірно, допомогло приховуванню незаконні статки декого із них.

Сам Качур теж приховував статки. Ще в 2013 – 2014 роках він не декларував місце проживання. Хоча вже в електронній декларації за 2015 рік зазначив, що з 2002 року мешкає в київській квартирі площею 69,3 квадратних метрів.

Журналісти Bihus.Info стверджують, що суддя Качур проживає не там, а в елітному заміському будинку з власним ландшафтним парком та капличкою. Будинок записаний на батька, саме суддя покидає його щоранку на елітній автівці. Також на батька оформлено й іншу нерухомість в Києві.

Детальніше про це Судді, які визнали націоналізацію "Приватбанку" незаконною, збрехали у деклараціях

Крім цього, одне з рішень судді Качура мало ключову роль в так званій "схемі Вовка".

Що вона передбачала? Влітку 2019 року НАБУ оприлюднили записи з кабінету голови окружного адмінсуду Павла Вовка. З них стало зрозуміло, що судді за вказівкою виносили рішення, які допомагали з одного боку, заблокувати роботу ВККС, а з іншого – призначити туди узгоджених з Вовком кандидатів. Одне з таких рішень виніс саме суддя Качур.



Премію "НЕчесть тижня" отримав суддя Ігор Качур

Він зобов'язав Сергія Козьякова видати наказ про призначення новообраним членом ВККС Сергія Остапця.

На плівках НАБУ детально зафіксовано, як Остапець проходив "співбесіду" у Павла Вовка, а потім обіцяв заплатити та відпрацювати. Але це було лише проміжне рішення. Остаточного рішення до сих пір не винесено.

Сам позов був явно надуманим. Якби Качур задовольнив його, то у Верховному суді його б точно скасували. Це б підтвердило незаконність усієї схеми. Тому було реалізовано інший сценарій. Качур раптом згадав, що позивачі не надали документи, які є важливими для розгляду цієї справи. Тож 12 лютого виніс ухвалу, якою зобов'язав позивачів у 5-денний термін надати ці документи.

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Ясно, що ніхто нічого не надав і вже 27 лютого Качур закрив провадження. Таким чином законність його рішень вже не перевіриш. Тож премію "НЕчесть тижня" за покриття схеми Вовка отримує суддя окружного адміністративного суду міста Києва Ігор Качур.

Суддя відмовився від премії "Честь тижня"

Щотижня у програмі "Честь і НЕчесть" ми вручаємо премію суддям, які вразили нас своєю принциповістю та антипремію тим служителям Феміди, які відзначились неетичною поведінкою або явно несправедливими рішеннями.

Минулого разу "НЕчесть тижня" дісталась суддям, які покарали чоловіка за захист жінки від зґвалтування. Вони залишили в силі вирок, яким чоловіка засудили до ув'язнення та зобов'язали виплатити мільйон гривень родичам нападника, який помер через травму отриману під час сутички.

Премію "Честь тижня" отримав суддя Аркадій Бущенко, який не погодився з цим рішенням, адже вважав що дії чоловіка були необхідною самообороною. Рішення судді, як і його нагорода, викликала численні позитивні відгуки у соцмережах, проте сам суддя цьому не зрадів.

На своїй сторінці у Facebook він відмовився від звання "Честь тижня" та попросив нас повідомити про це глядачам. Він перший із 70 лауреатів за понад 2 роки, який попросив це зробити.

Мені, звісно, зрозуміло, чому судді, які отримують антинагороди, їх соромляться. Але чому судді не хочуть, щоб їм висловлювали довіру та нагороджували позитивними відзнаками – не зрозуміло. Ми поважаємо рішення судді, хоча й не можемо з ним погодитись.

Проте дещо із мотивів суддів нам близьке. Аркадій Бущенко в пості зазначив, що для нього уявлення про честь асоціюється з чимось, що триває більше, ніж тиждень.

Саме тому ми ніколи не вручаємо нагороди ЧЕСТЬ тижня суддям, які в минулому порушували права людини, вчиняли злочини або мають висновок про недоброчесність.

Звісно, ніхто не може гарантувати, що лауреати наших премій в майбутньому не оступляться. Проте дуже радує і надихає, коли судді, попри всю складність роботи, тиск та інколи ризик для життя, продовжують служити закону, а не інтересам політиків.