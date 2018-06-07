Історія доброчесної судді, яка попри тиск і побої, бореться з корупцією

Уявіть, що ви суддя і чиновник пропонує вам хабар за правильне рішення. Але ви доброчесний суддя і заявляєте про факт підкупу. Тепер уявіть, що за це на вас тиснуть і ще більше. Тепер не тільки представники чиновника, але й голова вашого суду. Та ви принциповий суддя тому і про цей тиск заявляєте публічно.

У здоровій судовій системі це б призвело до покарання корупціонера і голови суду, який допомагав тиснути на вас. У нашій дійсності вас покарає сама судова система. Але громадськість подякує та навіть відзначить премією.Премію честь тижня за наполегливість та публічність у боротьбі проти корупції отримує полтавська суддя Лариса Гольник.

Читайте також: За що судді Вищого адміністративного суду України вручили обвинувальний акт

У 2014 році вона відмовилася від хабаря за правильне рішення у справі проти мера Полтави Олександра Мамая. Той позловживав службовим становищем на користь своєї падчерці. Тепер помічник Мамая сидить на лаві підсудних. А суддя намагається покарати і самого мера. За це вона отримала тиск з боку голови суду. Пручання, робота у важких умовах, необґрунтовані звинувачення, публічні приниження та навіть рукоприкладство. Так поводився з нею Олександр Струков.



Недоброчесний суддя Олександр Струков

У 2016 році суддя повідомила про цю ситуацію Антикорупційному комітету Ради. Через це переслідування тільки посилилося. І на неї напали невідомі, які побили її кийками і перебили ноги її чоловіку.

Днями Вища рада правосуддя притягнула суддю Гольник до відповідальності за участь без згоди голови суду у парламентському комітеті та допису у Фейсбук. Таке рішення може відсторонити суддя від участі у відборі до Антикорупційного суду.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.